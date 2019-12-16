Динамо: Зозуля, тебе ніхто і ніколи не зламає

Кияни підтримали свого вихованця

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо висловило підтримку форварду Альбасете Роману Зозулі у зв'язку з образами на адресу гравця під час матчу з Райо Вальєкано.

Про це кияни написали у Facebook.

"Твій бійцівський характер і воля до правди та честі, патріотизм завжди були і залишаються головними чеснотами. Тебе ніхто і ніколи не зламає, правда на твоїй стороні. Романе, ми з тобою!", - написали у зверненні.

Зозуля - вихованець київського клубу. На його рахунку 6 голів і 9 асистів в 51 матчі в складі киян.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.