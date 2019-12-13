Віктор Циганков у ТОП-15 найкращих гравців Ліги Європи

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков увійшов до списку найкращих гравців групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Циганков став 11-м у рейтингу FedEx Performance Zone. Даний рейтинг відображає форму гравців на клубному рівні в Лізі Європи і національних першостях. Спеціальний алгоритм обробляє статистику гравців і видає значення, на базі якого і будується рейтинг.

За даними програми, Циганков набрав 5688 балів. Лідером рейтингу є хавбек Айнтрахта Філіп Костич (8053 пункту), другий - форвард Рейнджерс Альфредо Морелос (7673), третій - захисник ЛАСКа Райнхольд Ранфтль (7516).

Раніше, Циганков уникнув травми у матчі з Лугано.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.