Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря

Майкон може покинути Шахтар

Турецький Фенербахче збирається підсилити склад команди хавбеком Шахтаря Майконом.

Про це повідомляє Fotospor.

Стамбульський клуб розглядає можливість взяти в оренду 22-річного футболіста.

Майкон у квітні переніс операцію на обох ногах, у нього були проблеми зі зв'язками коліна.

У поточному сезоні бразилець тільки починає вливатися в склад і провів лише 3 поєдинки за "гірників", виходячи тільки на заміну.

Нагадаємо, на півзахисника Шахтаря є декілька претендентів із Бразилії.

Раніше, Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі.