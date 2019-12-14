Фенербахче зацікавився гравцем Шахтаря

Джерело - isport.ua.
Турецький Фенербахче збирається підсилити склад команди хавбеком Шахтаря Майконом.
Про це повідомляє Fotospor.
Стамбульський клуб розглядає можливість взяти в оренду 22-річного футболіста.
Майкон у квітні переніс операцію на обох ногах, у нього були проблеми зі зв'язками коліна.
У поточному сезоні бразилець тільки починає вливатися в склад і провів лише 3 поєдинки за "гірників", виходячи тільки на заміну.
Нагадаємо, на півзахисника Шахтаря є декілька претендентів із Бразилії.
Раніше, Степаненко розкритикував дисципліну у Шахтарі.