Чотири футболісти залишили СК Дніпро-1

Загальский, Кобахідзе, Романюк і Кузін продовжать кар'єру в інших клубах

СК Дніпро-1 залишають Ігор Загальський, Олександр Кобахідзе, Юрій Романюк та Араміс Кузін, які продовжать кар'єру в інших клубах.

Про це повідомляє прес-служба дніпрян.

Ігор Загальський за два сезони провів у складі клубу 35 матчів у різних турнірах, забив 4 голи. Александр Кобахідзе взяв участь в 2 матчах Прем'єр-ліги і 1 кубковому поєдинку, а також провів 2 гри за молодіжку.

Юрій Романюк зіграв за Дніпро-1 15 ігор (2 матчі в чемпіонаті U-21, 5 в Прем'єр-лізі і 8 в першості Першої ліги). Араміс Кузін грав за молодіжний склад і в 15 матчах відзначився 6-ма голами.

Нагадаємо, Олександрія вирвала перемогу у Дніпра-1.

Раніше, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.