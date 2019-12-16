Райо Вальєкано - Альбасете 0:0. Огляд матчу

Гру довелося зупинитися після образ з боку уболівальників на адресу Романа Зозулі

Джерело - Чемпіон.

У 20 турі Сегунди Райо Вальєкано приймало Альбасете.

У першому таймі з трибун мадридського стадіону Вальєкас лунали образливі вигуки на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі. Фанати Райо Вальєкано співали "Zozulia eres un nazi" (Зозуля ти нацист), арбітр Хосе Лопес був змушений двічі призупинити гру. Після перерви гравці Альбасете відмовились виходити на поле.

Чемпіонат Іспанії - Сегунда

15 грудня, 20 тур

Райо Вальєкано - Альбасете 0:0

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.