Джерело - Чемпіон.
Захисник Леганеса Василь Кравець підтримав Романа Зозулю, якого ображали уболівальники Райо Вальєкано.
Про це розповів сам футболіст у Іnstagram.
"Ми всі Зозуля. Ультрас Райо - повії. Україна з тобою, мій друг. Слава Україні", - розповів Кравець.
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Todos somos Zozulia!!! 🇺🇦🇺🇦 Україна з тобой мій друже! Слава Україні!🇺🇦
Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.
Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.