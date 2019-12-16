Василь Кравець прокоментував інцидент із українським нападником Альбасете Романом Зозулею

Джерело - Чемпіон.

Захисник Леганеса Василь Кравець підтримав Романа Зозулю, якого ображали уболівальники Райо Вальєкано.

Про це розповів сам футболіст у Іnstagram.

"Ми всі Зозуля. Ультрас Райо - повії. Україна з тобою, мій друг. Слава Україні", - розповів Кравець.

Нагадаємо, Павелко вимагає розслідувати інцидент із Зозулею.

Раніше, Стаховський жорстко відреагував на дії фанатів Райо Вальєкано.