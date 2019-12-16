Перемога Динамо над Десною має стати переломною для гравців киян.

Про це розповів голкіпер Динамо Георгій Бущан.

"Хочу привітати всіх з перемогою. Це була переломна перемога. Вона була потрібна для самих себе, для результату, для турнірної таблиці, уболівальників.

Ці півроку для Динамо - американські гірки. Зараз потрібно відпочити, набратися сил, продуктивно попрацювати на зборах, навесні зробимо, щоб таких гойдалок не було.

Крім того, що говорив тренер, самі робили установку перед матчем з Десною, самі себе підтримували. Потрібна була перемога після Лугано", - розповів Бущан.