Джерело - ПРОФУТБОЛ.
Перемога Динамо над Десною має стати переломною для гравців киян.
Про це розповів голкіпер Динамо Георгій Бущан.
"Хочу привітати всіх з перемогою. Це була переломна перемога. Вона була потрібна для самих себе, для результату, для турнірної таблиці, уболівальників.
Ці півроку для Динамо - американські гірки. Зараз потрібно відпочити, набратися сил, продуктивно попрацювати на зборах, навесні зробимо, щоб таких гойдалок не було.
Крім того, що говорив тренер, самі робили установку перед матчем з Десною, самі себе підтримували. Потрібна була перемога після Лугано", - розповів Бущан.
Нагадаємо, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.
Раніше, Циганков увійшов у рейтинг найкращих гравців Ліги Європи.