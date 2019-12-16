Капітан Дніпро-1 Сергій Кравченко розкритикував арбітра у грі проти Олександрії.

Про це розповів сам гравець.

"В останні 10 хвилин футбол, напевно, й футболом важко назвати. Що відбулося? Напевно, нейтральним вболівальникам й сподобався такий футбол. Не знаю, як це назвати. Ганьбою нашого українського футболу. Особисто я не дивився моменти, але те, що кажуть… І першого пенальті не було в наші ворота. Другий, можливо, був, але він зовсім неочевидний. Хлопці дивилися й кажуть, що і другого не було. А вилучення це просто… Для чого там стоять асистент та четвертий арбітр? Як їх тренують Колліна чи Лучі? Напевно, впливають на них якісь фактори. Не буду казати вголос – про це усі знають.

Мене дивують люди з інших команд — тим більше тих, про які усі знають, чим, як і за скільки… – згадують наш клуб з приводу пенальті у матчі з Ворсклою. За всю історію дніпровського футболу це, напевно, єдиний такий пенальті. А скільки нам ставили?! Нам тепер судді що, мстять?", - розповів Кравченко.