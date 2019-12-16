 Кравченко: Нам судді мстять? | Футбол | Champion.com.ua
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Кравченко: Нам судді мстять?

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Сергій Кравченко прокоментував матч Дніпро-1 - Олександрія
Кравченко: Нам судді мстять?
#Дніпро-1, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Капітан Дніпро-1 Сергій Кравченко розкритикував арбітра у грі проти Олександрії.

Про це розповів сам гравець.

"В останні 10 хвилин футбол, напевно, й футболом важко назвати. Що відбулося? Напевно, нейтральним вболівальникам й сподобався такий футбол. Не знаю, як це назвати. Ганьбою нашого українського футболу. Особисто я не дивився моменти, але те, що кажуть… І першого пенальті не було в наші ворота. Другий, можливо, був, але він зовсім неочевидний. Хлопці дивилися й кажуть, що і другого не було. А вилучення це просто… Для чого там стоять асистент та четвертий арбітр? Як їх тренують Колліна чи Лучі? Напевно, впливають на них якісь фактори. Не буду казати вголос – про це усі знають.

Мене дивують люди з інших команд — тим більше тих, про які усі знають, чим, як і за скільки… – згадують наш клуб з приводу пенальті у матчі з Ворсклою. За всю історію дніпровського футболу це, напевно, єдиний такий пенальті. А скільки нам ставили?! Нам тепер судді що, мстять?", - розповів Кравченко.

Нагадаємо, Олександрія вирвала перемогу у Дніпра-1.

Раніше, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.

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