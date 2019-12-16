 Зозуля хороша людина - президент Райо Вальєкано | Футбол | Champion.com.ua
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Зозуля хороша людина - президент Райо Вальєкано

Сьогодні 09:28 525 0
Рауль Мартін Преса прокоментував інцидент із українським нападником Альбасете Романом Зозулею на матчі із Райо Вальєкано
Зозуля хороша людина - президент Райо Вальєкано
#Зозуля, #Райо Вальєкано

Джерело - sport.ua.

Нападник Альбасете Роман Зозуля є хорошою людиною та заслуговує на повагу.

Про це розповів президент Райо Вальєкано Рауль Мартін Преса.

"Райо Вальєкано вважає, що гравець має право грати по всьому світу незалежно від раси чи ідеології. Ми б хотіли, щоб Зозуля грав. Я розмовляв із Зозулею і обійняв його, тому що він хороша людина і заслуговує на повагу.

Для нас це був життєво важливий матч. Більшість шанувальників висловлювали повагу. Нам шкода і соромно, що це відбувається. Тут гравців навчають повазі.

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Ми вживемо заходів, але відповідальні за ідентифікацію повинні відповідати за виявлення цих людей. Санкції для Райо? Наш клуб – жертва. Ми зробили все можливе. Тренер закликав до поваги. Ми були жертвою. Ми згодні, що обидві команди повинні грати в кращих умовах. Ми не потерпимо ніякого насильства.

Футбол – це об'єднання, це не роз'єднаність. Не можна дозволяти собі те, що ми випробували сьогодні. Ми просили, щоб це відношення припинилося. Це дуже сумна ніч для Райо і спорту. Ми хочемо різко засудити образи, які частина фанатів на трибунах завдала супернику", - розповів Рауль Мартін Преса.

Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.

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