Зозуля хороша людина - президент Райо Вальєкано

Нападник Альбасете Роман Зозуля є хорошою людиною та заслуговує на повагу.

Про це розповів президент Райо Вальєкано Рауль Мартін Преса.

"Райо Вальєкано вважає, що гравець має право грати по всьому світу незалежно від раси чи ідеології. Ми б хотіли, щоб Зозуля грав. Я розмовляв із Зозулею і обійняв його, тому що він хороша людина і заслуговує на повагу.

Для нас це був життєво важливий матч. Більшість шанувальників висловлювали повагу. Нам шкода і соромно, що це відбувається. Тут гравців навчають повазі.