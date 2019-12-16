Михайленко: В УПЛ потрібен VAR

Джерело - scdnipro1.com.ua.
Система відеодопомоги арбітрам необхідна для українької Премєр-ліги.
Про це розповів головний тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко.
"Чи потрібен в Україні VAR? Напевно, потрібен. Буде більше справедливості. Зараз велика кількість суперечливих моментів, скандалів. Доля майже кожної гри вирішується за рахунок 11-метрових або вилучень. Закінчення року дуже напружене для суддів", - розповів Михайленко.
Нагадаємо, Олександрія вирвала перемогу у Дніпра-1.
Раніше, Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ.