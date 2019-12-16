Джерело - sport.ua.
Ультрас Райо Вальєкано із угруповання Bukaneros назвали нападника Альбасете Романа Зозулю нацистом.
Про це вони повідомили у Тwitter.
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"Ні за расизм, ні за ксенофобію, ні за насильство. Вперше гра припиняється в Іспанії, щоб сказати правду. Зозуля, ти нацист", - йдеться у заяві ультрас Райо Вальєкано.
Ni por racismo, ni por xenofobia, ni por violencia. La primera vez que se suspende un partido en España es por decir la verdad.— Bukaneros (@bukaneros92) December 15, 2019
ZOZULYA ERES UN NAZI pic.twitter.com/Cpr8vt9fTJ
Нагадаємо, Ла-Ліга підтримала арбітра в інциденті із Зозулею.