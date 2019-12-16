Ультрас Райо Вальєкано із угруповання Bukaneros назвали нападника Альбасете Романа Зозулю нацистом.

Про це вони повідомили у Тwitter.

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"Ні за расизм, ні за ксенофобію, ні за насильство. Вперше гра припиняється в Іспанії, щоб сказати правду. Зозуля, ти нацист", - йдеться у заяві ультрас Райо Вальєкано.