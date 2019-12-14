Результативна гра Романа Яремчука вплинула на його трансферну вартість

Український нападник Гента Роман Яремчук увірвався у ТОП-10 найдорожчих футболістів бельгійського чемпіонату.

Про це повідомляє Transfermarkt.

У порівнянні із вересневим рейтингом, Роман Яремчук подорожчав на 5,5 млн євро та тепер коштує 12 млн євро.

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Також зросла трансферна вартість одноклубників Яремчка - Роман Безуса подорожчав з 2 млн євро до 3 млн євро, а Ігор Пластун із 2 до 2,5 млн євро.

Більш ніж вдвічі подорожчав захисник Шахтаря Едуард Соболь, який виступає на правах оренди за Брюгге, його вартість оцінюється у 2,5 млн євро.

Раніше, Олександрія поступилася Генту.