Яремчук: Сподіваємося, що ми не потрапимо у плей-оф на Шахтар

У бельгійського клубу був намір вийти з групи з першого місця

Джерело - Sport Arena.

У матчі 6-го туру Ліги Європи з Олександрією для футболістів Гента на першому місці стояв результат.

Про це заявив нападник бельгійців Роман Яремчук.

"Звичайно, на перший план сьогодні виходив результат, хотіли зайняти перше місце і перемогти Олександрію. Була якась подвійна мотивація. Перемогли, здобули перше місце, думаю, можна вважати результат позитивним. Якщо ми вийшли з першого місця, то сподіваємося, що потрапимо на команду, яку зможемо пройти, а не, наприклад, Шахтар", - сказав Яремчук.

У поточному сезоні Яремчук провів у складі Гента 27 матчів, відзначившись 17 голами та чотирьма ассистами.

Раніше, Олександрія поступилася Генту.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.