Деякі гравці Шахтаря отримують безглузді жовтні картки, а потім пропускають важливі матчі.

Про це розповів півзахисник "гірників" Тарас Степаненко.

"Ми отримуємо жовті картки за те, що дехто відкидає м’ячі, вибиває, а потім не їде на важливу гру із Зорею. Це питання поваги до команди, до клубу та вболівальників. Я вважаю, це неправильно. Яким би результат не був, слід ставитися з повагою до себе і до того клубу, який так багато для тебе зробив.

Чому деякі люди грають із травмами, цілковито віддаються й прагнуть щось робити для цього клубу навіть попри помилки, а інші дозволяють собі такі ситуації? От і дістаємо те, що дістаємо…", - відзначив Степаненко.