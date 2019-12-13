На півзахисника Шахтаря є декілька претендентів із Бразилії

Джерело - ua-football.com.
Атакувальний півзахисник донецького Шахтаря 31-річний Тайсон Барселлос Фреда уже в зимову паузу в УПЛ може змінити клуб після 9 років в Україні.
Про це повідомляє Goal.com.
У послугах капітана Шахтаря зацікавлені три клуби з Бразилії – Палмейрас, Інтернасьйональ і Корінтіанс.
Влітку про своє зацікавлення у трансфері бразильця заявляв Мілан. Шахтар має намір виручити за 31-річного Тайсона 20-25 мільйонів євро.
Про зміну клубу Тайсоном бразильське видання говорить в руслі його учорашнього публічного конфлікту з іншим півзахисником Шахтаря – Тарасом Степаненком.
Додамо, що контракт Тайсона з Шахтарем розрахований до 30 червня 2021 року. Вартість викупу угоди футболіста складає 13 млн євро.
Цього сезону Тайсон відіграв 20 матчів за Шахтар у різних змаганнях, забив 7 голів і віддав 6 асистів.
Нагадаємо, Тайсона визнали найкращим гравцем року.