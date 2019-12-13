Неймар буде судитися із Барселоною

Неймар у суді вимагатиме виплату коштів

Нападник ПСЖ Неймар подав позов до Барселони з вимогою виплатити йому кошти передбачені контрактом з іспанською командою.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Неймар стверджує, що іспанський клуб недоплатив йому 3,5 млн євро за останній сезон у складі клубу. Крім цього Неймар вимагає ще 100 тисяч євро за інші невиконані контракту.

Подібні розгляду були і раніше. Однак влітку форвард відкликав свій позов на 43 млн євро заради того, щоб налагодити відносини з клубом.

Неймар покинув Барселону у 2017 році і перейшов в ПСЖ за 222 млн євро.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ знайшов заміну Неймару.

Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.