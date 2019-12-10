ПСЖ знайшов заміну Неймару

ПСЖ обрав пріоритетну трансферну ціль

Півзахисник Ліверпуля і збірної Сенегалу Садіо Мане може перейти у ПСЖ.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

ПСЖ вже почав шукати заміну Неймару, який імовірно покине клуб наступного літа. Основний кандидатом на підсилення атаки є нападник Ліверпуля Садіо Мане.

Ліверпуль буде вимагати за Мане не менше 100 млнєвро, в той час як ПСЖ має намір виручити за Неймара не менше 220 млн євро.

У поточному сезоні Мане провів 15 матчів в АПЛ, в них він забив 9 м'ячів і зробив 6 результативних передач. Контракт нападника з Ліверпулем розрахований до 2023-го року.

Нагадаємо, ПСЖ більше не буде вступати з Неймаром в переговори про новий контракт.

Також, Тухель розкритикував Неймара за слабку гру проти Лілля.