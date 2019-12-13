Конопля знову хоче обіграти Динамо

Гравці Десни знову можуть обіграти київське Динамо в УПЛ.

Про це розповів захисник чернігівського клубу Юхим Конопля.

"Десна у цьому сезоні вже перемагала Динамо. Чи реально це буде зробити вдруге, враховуючи те, що в останньому матчі УПЛ кияни програли й, напевно, будуть особливо налаштовуватися на цю зустріч? Звичайно вони злі на нас за попередню поразку. Але це краще для чернігівців, адже ми зможемо цим скористатися. Можливо кияни будуть приймати не вірні рішення та занадто поспішати через надмотивацію. Тому, думаю, усе реально. Чому ні?", - розповів Конопля.