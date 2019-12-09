Десна не може конкурувати із Динамо та Шахтарем у чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер чернігівської команди Олександр Рябоконь.

"Поки що за друге місце ми боротись не будемо. Ми ставили перед собою завдання потрапити у першу шістку, вважаю, що 33 очки достатньо для цього. У нас залишився один поєдинок, ми реально оцінюємо ситуацію та розуміємо, що зустріч проти киян буде важка.

Після такого рахунку, їхнє ставлення до поєдинку з нами буде дуже серйозним. На сьогоднішній день дві команди сильніші у всіх компонентах, ніж інші. Можливо, за заліковими балами це не так помітно, але Шахтар та Динамо наразі це не наші суперники", - розповів Рябоконь.