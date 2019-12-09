 Рябоконь: Десна за друге місце не бореться | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу
Сьогодні 12:36 1602
Росія виключена з ЧС-2022 у Катарі
Сьогодні 16:14 716
Юрченко: Відсторонення Росії? Важливіший прецедент, а не тривалість
Сьогодні 15:03 662
Сьогодні ВАДА може не допустити Росію до Олімпіади в Токіо
Сьогодні 12:20 622
Стало відомо, скільки Ломаченко заробив у 2019 році
Сьогодні 09:16 2507
Динамо у меншості програло Зорі у 17 турі УПЛ
Вчора 19:00 1817
Тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець
Вчора 18:38 18660 10
Збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті на Кубку світу
Вчора 17:44 1695 1
Джошуа має вийти в ринг проти Усика. Президент WBO зробив гучну заяву
Вчора 13:35 2656
Українка стала чемпіонкою світу з муай-тай
Вчора 13:00 967
Блоги
Фото української спортсменки прикрашатиме літаки однієї з найкращих авіакомпаній світу
Фото української спортсменки прикрашатиме літаки однієї з найкращих авіакомпаній світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:06 22
Рік тому Ломаченко розібрався з Педрасою та об'єднав пояси WBA та WBO
Рік тому Ломаченко розібрався з Педрасою та об'єднав пояси WBA та WBO Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:30 313
Мілевський подякував ультрас Динамо
Мілевський подякував ультрас Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:06 1648
Ми не маємо права втратити ключових гравців: Шевченко про перспективи України на Євро-2020
Ми не маємо права втратити ключових гравців: Шевченко про перспективи України на Євро-2020 Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:44 2179
НБА. Перспективи сезону. Нью-Йорк Нікс
НБА. Перспективи сезону. Нью-Йорк Нікс Іван Чуперка
Сьогодні 00:04 582
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою
Ентоні Джошуа - Енді Руїс: відео бою Андрій Твердохліб
Вчора 08:50 9403
Джошуа повернув собі пояси в бою проти Руїса. Відеоогляд
Джошуа повернув собі пояси в бою проти Руїса. Відеоогляд Андрій Твердохліб
Вчора 01:17 12948
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки
За межею реальності. Луїс Суарес забив космічний гол у ворота Мальорки Андрій Твердохліб
Вчора 00:51 4352 1
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії
Початок Легенди! Рівно 25 років тому Андрій Шевченко забив гол у ворота Баварії Андрій Твердохліб
07.12.2019 21:12 5216
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було
Руїс нокаутував Джошуа в першому бою і відібрав чемпіонські пояси у британця. Згадуємо як це було Андрій Твердохліб
07.12.2019 19:23 3601
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ
Відео дня. Забіг у 80 метрів і гол. Сон забив, можливо, найкращий гол сезону в АПЛ Андрій Твердохліб
07.12.2019 18:58 5038
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном
Обамеянг збігав в туалет посеред матчу з Брайтоном Андрій Твердохліб
07.12.2019 14:43 786
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО
Одіозний російський коментатор впав з крісла прямо під час ефіру. Це сталося рівно 2 роки тому. ВІДЕО Андрій Твердохліб
06.12.2019 20:16 893
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись
Мер Бреста зробив Мілевському ділову пропозицію, від якої важко буде втриматись Андрій Твердохліб
06.12.2019 16:36 7484
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези
Квитки на Євро-2020. Як придбати та оформити: головні тези Андрій Твердохліб
06.12.2019 15:14 693
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:06 Блог Фото української спортсменки прикрашатиме літаки однієї з найкращих авіакомпаній світу 58
17:05 Футбол Команда Мілевського залишилася без головного тренера 204
16:50 Футбол Лугано має проблеми зі складом перед грою з Динамо 924
16:32 Олімпійські ігри-2020 Медведєв - про санкції WADA: Це продовження антиросійської істерії 143
16:21 Футбол Зальцбург - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 160
16:14 Футбол Росія виключена з ЧС-2022 у Катарі 716
15:53 Футбол Моурінью хоче підписати Феллаїні 406
15:41 Футбол Рябоконь: Десна за друге місце не бореться 800
15:31 Інше У Росії можуть відібрати чемпіонат світу з хокею та волейболу 721
15:15 Футбол Реал готує масштабний обмін гравцями із Манчестер Юнайтед 946
15:03 Олімпійські ігри-2020 Юрченко: Відсторонення Росії? Важливіший прецедент, а не тривалість 662
14:53 Олімпійські ігри-2020 Президент WADA засудив обманні дії Росії 376
14:39 Пряма трансляція Інтер - Барселона: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 144
14:33 Футбол Санкції ВАДА щодо Росії включають футбольний ЧС-2022 - ЗМІ 356
14:21 Футбол Уніон - Кельн 2:0. Огляд матчу 130
14:14 Футбол Захисник Зорі став найкращим гравцем 17 туру УПЛ 356
13:58 Пряма трансляція Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 810
13:49 Скелетон Українська скелетоністка кваліфікувалася на юнацькі Олімпійські ігри 592
13:46 Футбол Шахтар - Аталанта: фінальна битва за плей-оф 300
13:32 Теніс Снігур обіграла Бондаренко у фіналі кваліфікації турніру у Дубаї 327
13:30 Блог Рік тому Ломаченко розібрався з Педрасою та об'єднав пояси WBA та WBO 314
13:18 Футбол Скрипник: Зорі не можна думати про друге місце в УПЛ 1605
13:06 Блог Мілевський подякував ультрас Динамо 1662
12:55 Футбол Леганес - Сельта 3:2. Огляд матчу 280
12:36 Олімпійські ігри-2020 ВАДА відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу 1602

Рябоконь: Десна за друге місце не бореться

Сьогодні 15:41 800 0
Олександр Рябоконь прокоментував боротьбу в УПЛ
Рябоконь: Десна за друге місце не бореться
#Рябоконь, #Десна, #УПЛ

Джерело - desna.football.

Десна не може конкурувати із Динамо та Шахтарем у чемпіонаті України.

Про це розповів головний тренер чернігівської команди Олександр Рябоконь.

"Поки що за друге місце ми боротись не будемо. Ми ставили перед собою завдання потрапити у першу шістку, вважаю, що 33 очки достатньо для цього. У нас залишився один поєдинок, ми реально оцінюємо ситуацію та розуміємо, що зустріч проти киян буде важка.

Після такого рахунку, їхнє ставлення до поєдинку з нами буде дуже серйозним. На сьогоднішній день дві команди сильніші у всіх компонентах, ніж інші. Можливо, за заліковими балами це не так помітно, але Шахтар та Динамо наразі це не наші суперники", - розповів Рябоконь.

Нагадаємо, Десна розгромила Карпати в УПЛ.

Коментарі ()