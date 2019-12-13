Хацкевич погодив контракт з російським клубом

Джерело - Tribuna.com.
Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич погодив умови контракту з Ротором.
Про це повідомляє Metaratings.ru.
Угода з волгоградським клубом буде розрахована до літа 2021 року, а головним завданням перед Хацкевичем поставлено вихід в РПЛ у найближчі два сезони.
Ротор - лідер турнірної таблиці Футбольної національної ліги (ФНЛ) - другого за силою дивізіону Росії.
Хацкевич був звільнений з Динамо в серпні 2019 року.
Раніше повідомлялося, Хацкевич може стати тренером Мілевського.
Нагадаємо, російські клуби не зіграють у весняній стадії єврокубків вперше за 18 років.