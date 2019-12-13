 Хацкевич погодив контракт з російським клубом | Футбол | Champion.com.ua
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Хацкевич погодив контракт з російським клубом

Сьогодні 15:28 1414 0
Угода буде розрахована до літа 2021 року
Хацкевич погодив контракт з російським клубом
#Хацкевич, #Ротор

Джерело - Tribuna.com.

Колишній головний тренер Динамо Олександр Хацкевич погодив умови контракту з Ротором.

Про це повідомляє Metaratings.ru.

Угода з волгоградським клубом буде розрахована до літа 2021 року, а головним завданням перед Хацкевичем поставлено вихід в РПЛ у найближчі два сезони.

Ротор - лідер турнірної таблиці Футбольної національної ліги (ФНЛ) - другого за силою дивізіону Росії.

Хацкевич був звільнений з Динамо в серпні 2019 року.

Раніше повідомлялося, Хацкевич може стати тренером Мілевського.

Нагадаємо, російські клуби не зіграють у весняній стадії єврокубків вперше за 18 років.

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