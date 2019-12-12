Російські клуби не зіграють у весняній стадії єврокубків вперше за 18 років

Чотири команди залишили єврокубки

Вперше за 18 років жоден з російських клубів не зіграє у весняній стадії єврокубків.

Краснодар програв Хетафе (0:3) у заключному матчі групового етапу Ліги Європи. Таким чином, команда Сергія Матвєєва посіла 3-е місце в групі C Ліги Європи і не зуміла вийти в плей-оф турніру.

Раніше Локомотив і Зеніт вилетіли з Ліги чемпіонів, посівши 4-е місця в групах D і G відповідно, а ЦСКА достроково втратив шанси на вихід в плей-оф і займає останнє місце в групі Н Ліги Європи.

У сезоні-2001/02 Спартак не зміг вийти з групи Ліги чемпіонів, Локомотив вилетів на стадії 1/16 фіналу Кубка УЄФА (тоді цю стадію проводили восени), Торпедо, Анжи і Чорноморець вилетіли в 1/64 фіналу Кубка УЄФА, а Динамо - в 1/32 фіналу цього турніру.

Раніше, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.