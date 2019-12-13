 Визначились всі потенційні суперники Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Визначились всі потенційні суперники Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

Сьогодні 00:50 541 0
Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді - 27 лютого.
Визначились всі потенційні суперники Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

До 1/16 фіналу турніру пробилося 32 команди, серед яких лише одна українська команда - донецький Шахтар.

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Гірники при жеребкуванні будуть несіяними, і можуть зіграти з такими командами:

Аякс, Бенфіка, Зальцбург, Інтер, Севілья, Селтік, Еспаньйол, Мальме, Базель, ЛАСК, Арсенал, Рейнджерс, Гент, Боруссія (Менхенгладбах), Брага, Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що жеребкування відбудеться в понеділок 16 грудня в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні і розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді - 27 лютого.

Сіяні команди грають другі матчі вдома, тобто "гірники" перший поєдинок проведуть в Харкові.

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