Визначилися всі учасники плей-оф Ліги Європи

Завершилися групові етапи Ліги Європи і Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

Завершилися групові етапи Ліги Європи і Ліги чемпіонів, за наслідками яких визначилися всі учасники плей-оф ЛЄ.

З Ліги чемпіонів до Ліги Європи потрапляють команди, які у своїх групах посіли треті місця. Це наступні команди: Брюгге, Олімпіакос, Шахтар, Баєр, Зальцбург, Інтер, Бенфіка та Аякс.

До плей-оф з першого місця груп Ліги Європи вийшли команди: Севілья, Мальме, Базель, ЛАСК, Селтік, Арсенал, Порту, Еспаньйол, Гент, Башакшехір, Брага, Манчестер Юнайтед

З других місць груп Ліги Європи вийшли наступні команди: АПОЕЛ, Копенгаген, Хетафе, Спортінг, Клуж, Айнтрахт, Рейнджерс, Лудогорець, Вольфсбург, Рома, Вулвергемптон, АЗ Алкмар.

Раніше, Олександрія поступилася Генту.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти Лугано і вилетіло з Ліги Європи.