Венглинський пророкує розгром для Лугано

Київське Динамо має всі шанси для розгромної перемоги Лугано у Лізі Європи.

Про це екс-нападник збірної України Олег Венглинський заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Динамо потрібно не просто вигравати, а й про всяк випадок робити різницю - мінімум в два м'ячі, щоб не озиратися на інший поєдинок групи Копенгаген - Мальме. Загалом, все в руках киян.

Я пророкую розгром для Лугано. Думаю, Динамо застосує тотальний пресинг, і за допомогою по-хорошому спортивному агресії вирішить питання виходу в плей-оф Ліги Європи. Не варто забувати, до речі, що кияни також захочуть реабілітуватися перед своїми вболівальниками за поразку від Зорі", - зазначив Венглинський.