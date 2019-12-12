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Венглинський пророкує розгром для Лугано

Сьогодні 19:17 109 0
Екс-нападник збірної України ставить на киян
Венглинський пророкує розгром для Лугано
#Венглинський, #Динамо

Джерело - UA-футбол.

Київське Динамо має всі шанси для розгромної перемоги Лугано у Лізі Європи.

Про це екс-нападник збірної України Олег Венглинський заявив в інтерв'ю Команді №1.

"Динамо потрібно не просто вигравати, а й про всяк випадок робити різницю - мінімум в два м'ячі, щоб не озиратися на інший поєдинок групи Копенгаген - Мальме. Загалом, все в руках киян.

Я пророкую розгром для Лугано. Думаю, Динамо застосує тотальний пресинг, і за допомогою по-хорошому спортивному агресії вирішить питання виходу в плей-оф Ліги Європи. Не варто забувати, до речі, що кияни також захочуть реабілітуватися перед своїми вболівальниками за поразку від Зорі", - зазначив Венглинський.

Раніше, Михайличенко вказав на важливість гри проти Лугано.

Нагадаємо, Ващук розкритикував дисципліну Динамо.

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