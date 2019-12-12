Капітан Шахтаря відповів на критику Степаненка

Джерело - Tribuna.com.
Капітан Шахтаря Тайсон відповів на критику після матчу з Аталантою (0:3).
Про це він написав у instagram.
"Критикуйте то, що ви повинні критикувати, але спочатку подивіться на свої помилки", - написав Тайсон.
Після матчу Тарас Степаненко в інтерв'ю офіційній прес-службі Шахтаря сказав, що деякі гравці донеччан відкидають м'ячі, отримують картки і в результаті не їдуть на важливий матч.
Можливо, він мав на увазі Тайсона, який не зіграє з Зорею через дискваліфікацію. Бразилець отримав 4-ту жовту в сезоні - за откидку м'яча на 95-й хвилині.