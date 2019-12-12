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Капітан Шахтаря відповів на критику Степаненка

Сьогодні 19:00 1123 0
Тайсон відповів на критику
Капітан Шахтаря відповів на критику Степаненка
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - Tribuna.com.

Капітан Шахтаря Тайсон відповів на критику після матчу з Аталантою (0:3).

Про це він написав у instagram.

"Критикуйте то, що ви повинні критикувати, але спочатку подивіться на свої помилки", - написав Тайсон.

Після матчу Тарас Степаненко в інтерв'ю офіційній прес-службі Шахтаря сказав, що деякі гравці донеччан відкидають м'ячі, отримують картки і в результаті не їдуть на важливий матч.

Можливо, він мав на увазі Тайсона, який не зіграє з Зорею через дискваліфікацію. Бразилець отримав  4-ту жовту в сезоні - за откидку м'яча на 95-й хвилині.

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