Джерело - sport.ua.
Капітан Шахтаря Тайсон на останніх хвилинах матчу проти Олімпіка отримав жовту картку за те, що відкинув м'яч після свистка арбітра.
Попередження стало для 31-річного бразильця четвертим в нинішньому розіграші УПЛ, що автоматично означає пропуск для Тайсона матчу наступного туру, в якому Шахтар на виїзді зіграє проти Зорі.
Відзначимо, що матч із Зорею стане для "гірників" останнім в цьому календарному році.
Нагадаємо, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.
Раніше, тренер Олімпіка вказав на важливий момент матчу із Шахтарем.