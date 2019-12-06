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Тайсон пропустить матч із Зорею через дискваліфікацію

Вчора 21:58 181 0
Тайсон отримав безглузду жовту картку
Тайсон пропустить матч із Зорею через дискваліфікацію
#Шахтар, #Тайсон, #УПЛ

Джерело - sport.ua.

Капітан Шахтаря Тайсон на останніх хвилинах матчу проти Олімпіка отримав жовту картку за те, що відкинув м'яч після свистка арбітра.

Попередження стало для 31-річного бразильця четвертим в нинішньому розіграші УПЛ, що автоматично означає пропуск для Тайсона матчу наступного туру, в якому Шахтар на виїзді зіграє проти Зорі.

Відзначимо, що матч із Зорею стане для "гірників" останнім в цьому календарному році.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.

Раніше, тренер Олімпіка вказав на важливий момент матчу із Шахтарем.

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