Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі може прийняти українське громадянство.

Про це розповів сам італійський функціонер.

"Я був з вами відвертим, намагався відповісти на всі хвилюючі питання. Звик завжди говорити правду, якою би вона не була. За десять років вже можу навіть підхоплювати гімн України. Можливо звернуся у відповідні органи, щоб отримати українське громадянство", - розповів Лучі.