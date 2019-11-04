Заробітні плати українських арбітрів не відповідають рівню української Прем'єр-ліги.

Про це розповів керівник Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Є молоді арбітри, які можуть замінити тих, хто піде. Також є чемпіонат Першої ліги. І в цьому році він дуже складний, адже відразу вісім команд борються за вихід в Прем'єр-лігу.

Наразі зарплати арбітрів не відповідають рівню. Вони і не погані, і не хороші. Але основна причина наших проблем не в цьому. Підготовка проводиться незалежно від фінансування. Арбітри досить амбітні як люди", – розповів Лучі.