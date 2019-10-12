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Опублікували зарплати чиновників УАФ. Маркевич заробляє 729 тисяч гривень на місяць

Сьогодні 21:37 294 0
Зарплата керівника Беккера Лучано Лучі за березень 2019 року склала 508 985 гривень
Опублікували зарплати чиновників УАФ. Маркевич заробляє 729 тисяч гривень на місяць
#Андріюк, #Маркевич, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу витрачає шалені гроші на заробітню плату.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк у своєму Facebook.

"Всі гроші цієї контори йдуть на зарплати важливим і потрібним людям. Наприклад, зарплата керівника Беккера Лучано Лучі за березень 2019 року склала 508 985 гривень. Але що це я все про Промені та про Промені. Отримайте маленький список. Нагадую, це зарплата за місяць:

- Мирон Маркевич (Глава комітету національних збірних) - 729 905 грн;

- Вадим Костюченко (1-й віце-президент) - 474 027 грн;

- Юрій Запісоцький (генеральний секретар) - 350 533 грн;

- Олег Протасов (1-й віце-президент) - 250 719 грн;

- Ігор Бєланов (співголова Комітету професіонального футболу УАФ) - 157 595 грн;

- Алан Плієв (давній друг президента УАФ) - 120 264 гривні;

- Валентин Латіпов (радник президента УАФ) - 99 644 грн", - зазначив Андріюк.

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