Зарплата керівника Беккера Лучано Лучі за березень 2019 року склала 508 985 гривень

Джерело - Чемпіон.

Українська асоціація футболу витрачає шалені гроші на заробітню плату.

Про це розповів журналіст Костянтин Андріюк у своєму Facebook.

"Всі гроші цієї контори йдуть на зарплати важливим і потрібним людям. Наприклад, зарплата керівника Беккера Лучано Лучі за березень 2019 року склала 508 985 гривень. Але що це я все про Промені та про Промені. Отримайте маленький список. Нагадую, це зарплата за місяць:

- Мирон Маркевич (Глава комітету національних збірних) - 729 905 грн;

- Вадим Костюченко (1-й віце-президент) - 474 027 грн;

- Юрій Запісоцький (генеральний секретар) - 350 533 грн;

- Олег Протасов (1-й віце-президент) - 250 719 грн;

- Ігор Бєланов (співголова Комітету професіонального футболу УАФ) - 157 595 грн;

- Алан Плієв (давній друг президента УАФ) - 120 264 гривні;

- Валентин Латіпов (радник президента УАФ) - 99 644 грн", - зазначив Андріюк.

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