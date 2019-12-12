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Лучі може отримати українське громадянство

Сьогодні 15:23 822 0
Лучано Лучі прокоментував можливість отримання українського громадянства
Лучі може отримати українське громадянство
#Лучі, #УАФ

Джерело - pfl.ua.

Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі може отримати українське громадянство.

Про це розповів сам італійський функціонер.

"Я був з вами відвертим, намагався відповісти на всі хвилюючі питання. Звик завжди говорити правду, якою би вона не була. За десять років вже можу навіть підхоплювати гімн України. Можливо звернуся у відповідні органи, щоб отримати українське громадянство", - розповів Лучі.

Раніше, Лучі вказав на недостатні заробітні плати українських арбітрів.

Нагадаємо, опублікували зарплати чиновників УАФ.

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