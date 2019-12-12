Джерело - pfl.ua.
Голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі може отримати українське громадянство.
Про це розповів сам італійський функціонер.
"Я був з вами відвертим, намагався відповісти на всі хвилюючі питання. Звик завжди говорити правду, якою би вона не була. За десять років вже можу навіть підхоплювати гімн України. Можливо звернуся у відповідні органи, щоб отримати українське громадянство", - розповів Лучі.
Раніше, Лучі вказав на недостатні заробітні плати українських арбітрів.
Нагадаємо, опублікували зарплати чиновників УАФ.