Через жовту картку із Олімпіком Тайсон у цьому році вже не зіграє в УПЛ

Капітан Шахтаря Тайсон всі попередження в УПЛ отримав через неспортивну поведінку.

У матчі 17-го туру УПЛ з Олімпіком лідер "гірників" отримав жовту картку за відкидку м'яча. Ця картка стала для нього шостою у поточному сезоні.

До цього Тайсон отримав 4 жовті і 1 червону, всі вони за неспортивну поведінку. Тричі за розмови з арбітрами, 1 раз за надмірний прояв емоцій. Вилучення він отримав за непристойний жест на адресу вболівальників Динамо.

Нагадаємо, Тайсон пропустить матч із Зорею через дискваліфікацію.

Раніше, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.