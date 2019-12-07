 Тайсон отримав всі попередження в УПЛ через неспортивну поведінку | Футбол | Champion.com.ua
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Тайсон отримав всі попередження в УПЛ через неспортивну поведінку

Сьогодні 17:27 355 0
Через жовту картку із Олімпіком Тайсон у цьому році вже не зіграє в УПЛ
Тайсон отримав всі попередження в УПЛ через неспортивну поведінку
#Тайсон, #Шахтар, #УПЛ

Джерело - ua.tribuna.com.

Капітан Шахтаря Тайсон всі попередження в УПЛ отримав через неспортивну поведінку.

У матчі 17-го туру УПЛ з Олімпіком лідер "гірників" отримав жовту картку за відкидку м'яча. Ця картка стала для нього шостою у поточному сезоні.

До цього Тайсон отримав 4 жовті і 1 червону, всі вони за неспортивну поведінку. Тричі за розмови з арбітрами, 1 раз за надмірний прояв емоцій. Вилучення він отримав за непристойний жест на адресу вболівальників Динамо.

Нагадаємо, Тайсон пропустить матч із Зорею через дискваліфікацію.

Раніше, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.

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