Калітвінцев знову хоче обіграти Динамо

Гравці Десни хочуть досягти позитивного результату у заключному матчі року проти Динамо.

Про це розповів півзахисник чернігівського клубу Владислав Калітвінцев.

"У цьому сезоні Десна вже перемагала киян. Наскільки реально зробити це двічі? Все реально. Головне виходити з настроєм, адже це остання гра перед відпусткою й буде гарно якщо ми досягнемо позитивного результату та у чудовому гуморі відправимося святкувати", - розповів Калітвінцев.