Калітвінцев знову хоче обіграти Динамо

Джерело - desna.football.
Гравці Десни хочуть досягти позитивного результату у заключному матчі року проти Динамо.
Про це розповів півзахисник чернігівського клубу Владислав Калітвінцев.
"У цьому сезоні Десна вже перемагала киян. Наскільки реально зробити це двічі? Все реально. Головне виходити з настроєм, адже це остання гра перед відпусткою й буде гарно якщо ми досягнемо позитивного результату та у чудовому гуморі відправимося святкувати", - розповів Калітвінцев.
Нагадаємо, Десна розгромила Карпати в УПЛ.
Також, Рябоконь вказав на мету Десни.