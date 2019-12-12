Пятов: Шахтар пропустив незрозумілі голи

Джерело - ua.tribuna.com.
Шахтар у матчі із Аталантою у Лізі чемпіонів не заслуговував на поразку.
Про це розповів голкіпер "гірників" Андрій Пятов.
"Важкий матч, точно рахунок не по грі, якісь голи незрозумілі. Нічого не віщувало голів, але це футбол — тут потрібна максимальна концентрація.
В епізоді з першим голом Аталанти теж можна було б зафіксувати офсайд. Не знаю, як вони трактують. Арбітр повинен був давати гравцеві Аталанти другу жовту, але, напевно, треба було довше Додо повалятися. Суддя повинен за таке давати. Всі бачили, а він не бачив. Але це не знімає з нас відповідальності.
З огляду на наші амбіції, ми не виконали нашу задачу. Але доля вирішила, що ми зіграємо в Лізі Європи", — розповів Пятов.
Нагадаємо, Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів.
Також, Каштру розкритикував арбітра матчу Шахтар - Аталанта.