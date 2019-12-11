Баварія переграла Тоттенгем, ПСЖ знищив Галатасарай. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів

Баварія не втратила жодного очка, вигравши всі шість матчів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 грудня, завершився груповий етап Ліги чемпіонів.

Після вчорашніх матчів залишилося два вакантні місця у плей-оф. У групах С і D не відомі були команди, які посядуть другі місця. У групі С на друге місце претендували аж три команди - донецький Шахтар, загребське Динамо та Аталанта. Завдяки перемозі Аталанти у Харкові саме італійці вийшли до плей-оф.

У групі D на друге місце претендували Атлетіко і Баєр. Мадридський клуб впевнено переграв московський Локомотив і став володарем останньої путівки до плей-оф Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

6 тур, 11 грудня

Група А

ПСЖ - Галатасарай 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 33 Ікарді, 2:0 - 35 Сарабія, 3:0 - 47 Неймар, 4:0 - 63 Мбаппе, 5:0 - 83 Кавані

Брюгге - Реал 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Родріго, 1:1 - 55 Ванакен, 1:2 - 64 Жуніор, 1:3 - 90+1 Модрич

Група В

Баварія - Тоттенгем 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Коман, 1:1 - 20 Сессеньйон, 2:1 - 45 Мюллер, 3:1 - 64 Коутіньо

Олімпіакос - Црвена Звезда 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 87 Ель-Арабі

Група С

Шахтар - Аталанта 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 66 Кастань, 0:2 - 80 Пашалич, 0:3 - 90+4 Госенс

Динамо - Манчестер Сіті 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Ольмо, 1:1 - 34 Жезус, 1:2 - 50 Жезус, 1:3 - 54 Жезус, 1:4 - 84 Фоден

Група D

Атлетіко - Локомотив 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Фелікс, 2:0 - 54 Феліпе

Баєр - Ювентус 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Роналду, 0:1 - 90+2 Ігуаїн