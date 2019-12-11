Манчестер Сіті розгромив Динамо у 6 турі Ліги чемпіонів

Англійці святкували вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 грудня, у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів загребське Динамо зустрічалося з Манчестер Сіті.

Господарям вдалося забити швидкий гол: після передачі Кадзіора відзначився Ольмо. Гості на 34-ій хвилині зрівняли рахунок: Марез асистував Жезусу. У другому таймі Жезус забив двічі і оформив хет-трик. Фоден забив четвертий гол у ворота динамівців.

Ліга чемпіонів

6 тур, 11 грудня

Група С

Динамо - Манчестер Сіті 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Ольмо, 1:1 - 34 Жезус, 1:2 - 50 Жезус, 1:3 - 54 Жезус, 1:4 - 84 Фоден

Раніше, півзахисник Шахтаря з нетерпінням чекає на перехід у клуб рівня Манчестер Сіті.