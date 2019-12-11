Каштру: Ми могли вийти у плей-оф Ліги чемпіонів

Червона картка гравця Шахтаря Додо у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів з Аталантою була показана несправедливо.

Про це наставник гірників Луїш Каштру заявив у коментарі Футбол 1.

"VAR? Не зарахувати наш гол і зарахувати такий гол суперника...сучасний футбол такий. Потрібно це приймати, коли таке трапляється не в твою користь. Ми бачимо, що гра могла скластися зовсім інакше, що ми могли вийти в плей-оф Ліги чемпіонів. Але такий сучасний футбол. Пряма червона Додо? Я подивився повтор, і не дав би таку картку. Червона абсолютно несправедлива. Але ніяких відмовок.

Ми повністю приймаємо і вилучення, і виліт з Ліги чемпіонів. Як і команди, арбітри можуть переживати погані дні", - сказав Каштру.