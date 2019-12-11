Суркіси через офшори купили в Динамо футболістів на $324 млн

У Німеччині вийшла книга FootballLeaks-2 за авторством журналістів Рафаеля Бушманна та Міхаеля Вулцінгера і видання Der Spigel

Динамо купувало гравців через офшорну компанію Newport в період з 2011 по 2017 рік.

Про це повідомляється в книзі FootballLeaks-2.

Деякі розділи з книги представив адвокат президента УАФ Андрія Павелко на засіданні ТСК у справі про штучних полях. При цьому діяльність братів Суркіс - не предмет розслідування ТСК.

Автори книги посилаються на документи FootballLeaks, коли описують шлях братів Суркісів у футболі і їх зв'язок з офшорною компанією Newport. Через неї клуб переводить і отримує гроші з 1993 року.

За даними ФІФА, на які теж посилаються автори, з 2011 по 2017 рік Динамо купило 82 футболістів через Newport за 324 мільйонів доларів. Податки в Україні не були сплачені.

Наводяться приклади з екс-гравцями Динамо Александар Драгович, Мігелем Велозу, Лукаш Теодорчик, Жуніором Мораесом, Віторіну Антунеш і Дерлісом Гонсалесом.

Австрійський захисник Драгович отримував 1,5 млн євро за сезон, у нього були підйомні в розмірі 1 млн євро і спеціальний бонус в розмірі не менше 300 тисяч євро. Всі гроші переводилися через Newport.

Коли Адмір Мехмеді перейшов в Динамо, то підписав контракт з компанією Newport. Він повинен був отримувати від неї 850 тисяч євро за сезон, підйомні - 100 тисяч і бонуси - 150 тисяч.

Коли київський клуб продавав Папе Діакате в Гранаду, а Романа Єрьоменка в Рубін, клуби-покупці направляли гроші компанії Newport. У випадку з Діакіте мова про суму 4,5 млн євро, з Єременко - 8,9 млн євро.

При цьому в трансфері Андрія Ярмоленко в Боруссію Дортмунд компанія Newport не фігурувало. Тоді була використана компанія Динамо Київ Кіпр Лімітед, яка занесена в Комерційний регістр Європи в січні 2017 року.

Нагадаємо, Де Пена може покинути Динамо.

Раніше, тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець.