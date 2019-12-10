Де Пена може покинути Динамо

Півзахисник Динамо Карлос де Пена може покинути клуб у найближчі місяці.

Про це розповів сам гравець.

"Чим є Динамо у вашій кар'єрі? Я віддаю перевагу насолоджуватися тим, що наразі маю. Для мене Динамо - це дуже важливий клуб. Може, для вас я просто уругвайський футболіст, який приїхав здалеку, але намагаюся дати все, що можу. Кожен гравець, який приїжджає в Динамо, намагається вписати своє ім'я в історію клубу. Може, я залишуся тут на багато років, може, піду в грудні. Футбол непередбачуваний. Зараз насолоджуюся тим, що я - гравець київського Динамо", - розповів де Пена.