У старті Шахтаря на матч з Аталантою вийдуть Коваленко і Додо

Маліновський залишився на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

У стартовому складі донецького Шахтаря на матч 6-го туру Ліги чемпіонів з Аталантою вийдуть Коваленко і Тете.

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов - Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Додо - Алан Патрік, Степаненко - Тайсон, Коваленко, Тете - Мораес.

Запасні: Шевченко, Хочолава, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.

Аталанта: Голліні - Гімшіті, Паломіно, Масьєлло - Госенс, Фройлер, де Рон, Кастаньо - Пашалич, Гомес - Мюріель.

Запасні: Спортьелло, Арана, Маліновський, Хатебур, Ібаньєс, Траоре, Берроу

Матч розпочнеться о 19.55.

Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.

Раніше, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.