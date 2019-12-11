У старті Шахтаря на матч з Аталантою вийдуть Коваленко і Додо

Джерело - Чемпіон.
У стартовому складі донецького Шахтаря на матч 6-го туру Ліги чемпіонів з Аталантою вийдуть Коваленко і Тете.
Стартові склади команд:
Шахтар: Пятов - Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Додо - Алан Патрік, Степаненко - Тайсон, Коваленко, Тете - Мораес.
Запасні: Шевченко, Хочолава, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Коноплянка, Соломон.
Аталанта: Голліні - Гімшіті, Паломіно, Масьєлло - Госенс, Фройлер, де Рон, Кастаньо - Пашалич, Гомес - Мюріель.
Запасні: Спортьелло, Арана, Маліновський, Хатебур, Ібаньєс, Траоре, Берроу
Матч розпочнеться о 19.55.
Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.
Раніше, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.