Реал готує масштабний обмін гравцями із Манчестер Юнайтед

Джерело - football24.ua.
Реал готовий віддати Гарета Бейла та 85 млн євро за півзахисника Манчестер Юнайтед Поль Погба.
Про це повідомляє El Desmarque.
У випадку відмови мадридці можуть додати до угоди Хамеса Родрігеса. Раніше Манчестер Юнайтед відмовився відпустити Погба в обмін на ті самі 85 млн та Хамеса і Маріано Діаса.
Відзначимо, що Погба провів у поточному сезоні лише 6 матчів, відзначившись 2 результативними передачами.
Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Реал готовий віддати Іско за Погба.