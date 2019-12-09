Реал готує масштабний обмін гравцями із Манчестер Юнайтед

Поль Погба може перейти у Реал

Реал готовий віддати Гарета Бейла та 85 млн євро за півзахисника Манчестер Юнайтед Поль Погба.

Про це повідомляє El Desmarque.

У випадку відмови мадридці можуть додати до угоди Хамеса Родрігеса. Раніше Манчестер Юнайтед відмовився відпустити Погба в обмін на ті самі 85 млн та Хамеса і Маріано Діаса.

Відзначимо, що Погба провів у поточному сезоні лише 6 матчів, відзначившись 2 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Погба більше не зіграє за Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Реал готовий віддати Іско за Погба.