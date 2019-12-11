Шахтар відмовив Ромі у трансфері Соломона

Шахтар хоче зберегти перспективного гравця

Шахтар відмовився відпускати у Рому вінгера Манора Соломона за 12 млн євро.

Про це повідомляє Sport5.

Важливу роль в інтересі до гравця став тренер Паулу Фонсека. Саме при португальському спеціалісті Соломон став гравцем "гірників" в січні цього року.

У поточному сезоні на рахунку Соломона три голи і дві результативні передачі. Контракт Манора Соломона з гірниками розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.

Раніше, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.