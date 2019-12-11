Шахтар відмовив Ромі у трансфері Соломона

Джерело - football.ua.
Шахтар відмовився відпускати у Рому вінгера Манора Соломона за 12 млн євро.
Про це повідомляє Sport5.
Важливу роль в інтересі до гравця став тренер Паулу Фонсека. Саме при португальському спеціалісті Соломон став гравцем "гірників" в січні цього року.
У поточному сезоні на рахунку Соломона три голи і дві результативні передачі. Контракт Манора Соломона з гірниками розрахований до 30 червня 2024 року.
Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.
Раніше, Шахтар розгромив Олімпік у 17 турі УПЛ.