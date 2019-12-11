Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо має перемагати Лугано у 6 турі Ліги Європи.
Про це розповів екс-тренер киян Леонід Буряк.
"Це домашня гра, у Динамо буде підтримка вболівальників. Але є багато футболістів, які у цьому матчі не зіграють — це проблема. Але і шанс іншим футболістам себе проявити. Лугано цілком по зубах київському Динамо.
За рахунок чого динамівці виграють? За рахунок швидкісних дій, підбору футболістів, які можуть вирішити результат поєдинку. Якщо не вдаватися в футбольні тонкощі, то Динамо за всіма параметрами перевершує Лугано.
Які сильні якості у Лугано? Це дисциплінована, хороша й організована команда, яка мало пропускає, якщо і програє, то мінімально. Динамо — фаворит у протистоянні. Але поки лише на папері, це потрібно втілити в реальність", - розповів Буряк.
Нагадаємо, Де Пена може покинути Динамо.
Раніше, тренер Динамо "послав" уболівальника і показав середній палець.