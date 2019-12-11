Букмекери зробили прогноз на матч Шахтар – Аталанта

Шахтар та Аталанта мають рівні шанси на перемогу

Букмекерські контори не бачать фаворита у вирішальному матчі групового раунду Ліги чемпіонів між Шахтарем та італійською Аталантою.

Про це повідомляє Еспресо.

Провідні букмекерські контори дають приблизно рівні шанси обом командам на успіх. На перемогу Шахтаря вони пропонують коефіцієнт 2.55, на виграш Аталанти дають 2.50. Нічия вважається у сьогоднішній грі у Харкові менш ймовірною - коефіцієнт 3.90.

Нагадаємо, екс-тренер Динамо вірить у перемогу Шахтаря над Аталантою.

Також, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.