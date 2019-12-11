Екс-тренер Динамо вірить у перемогу Шахтаря над Аталантою

Йожеф Сабо прокоментував матч Шахтар - Аталанта

Шахтарю у матчі із Аталантою у Лізі чемпіонів слід налаштовуватися тільки на перемогу.

Про це розповів екс-тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо.

"Донецькій команді належить провести дуже непросту зустріч. Можуть бути різні варіанти, але Шахтарю потрібно налаштовуватися і грати тільки на перемогу.

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Всі передумови для вдалого результату гірники мають - грають на своєму полі, демонструють хорошу командну та індивідуальну гру. Але не треба забувати, що і Аталанта приїде до Харкова виключно з думками про перемогу. І все ж схиляюся до того, що Шахтар виграє і порадує українських уболівальників", - розповів Сабо.

Нагадаємо, лідер Аталанти не зіграє проти Шахтаря.