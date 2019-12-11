Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта: ОНЛАЙН

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Шахтар (Донецьк, Україна) - Аталаната (Бергамо, Італія) Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. Груповий етап Група C, 6-й тур 19:55. 7 грудня 2019 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Шахтар у 6 турі Ліги чемпіонів приймає Аталанту. Матч відбудеться, сьогодні, 11 грудня, у Харкові на стадіоні Металіст.

Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку групи C Ліги чемпіонів.

Після 5 турів, Шахтар посідає 2 сходинку, маючи в активі 6 очок. Аталанта замикає турнірну таблицю квартету C з 4 очками. Тож, у разі перемоги, гірники гарантують собі вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.