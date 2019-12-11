Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
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Шахтар (Донецьк, Україна) - Аталаната (Бергамо, Італія)
|Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. Груповий етап
|Група C, 6-й тур
|19:55. 7 грудня 2019 рік
|ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ
Шахтар у 6 турі Ліги чемпіонів приймає Аталанту. Матч відбудеться, сьогодні, 11 грудня, у Харкові на стадіоні Металіст.
Початок о 19:55 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку групи C Ліги чемпіонів.
Після 5 турів, Шахтар посідає 2 сходинку, маючи в активі 6 очок. Аталанта замикає турнірну таблицю квартету C з 4 очками. Тож, у разі перемоги, гірники гарантують собі вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.