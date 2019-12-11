Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:3. Як це було

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Шахтар (Донецьк, Україна) - Аталаната (Бергамо, Італія) Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. Груповий етап Група C, 6-й тур 19:55. 7 грудня 2019 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Матч завершено. Шахтар поступаєтсья вдома Аталанті і відправляється до Ліги Європи, завдяки перемозі Ман Сіті над Динамо Загребом.

90' Гол! Шахтар ганебно завершує свій шлях в Лізі чемпіонів. Невдало скинув Степаненко головою назад, обрізавши всю оборону. М'яч перехопив Госенс і в падінні пробив повз Пятова точно в нижній кут.

90' Виграв підбір біля чужих воріт Патрік і з льоту пробив по воротах, але Голліні витягнувся в струну і врятував свою команду.

90' Відразу ж Хатебур налетів на суперника в центрі поля і заробив для себе жовту картку.

90' Аж 5 хвилин додав арбітр до основноо часу.

90' Заміна відбулася в складі гостей. Замість Алехандро Гомеса догравати буде Ханс Хатебур.

88' Підхопив м'яч на фланзі Кривцов і подав в штрафну, але ніхто з партнерів так і не зміг пробити по воротах.

85' Змістився до лінії штрафного майданчика Ісмаїлі і пробив по воротах, але в красивому стрибку Голліні перевів сферу на кутовий.

82' Зачепився за м'яч в чужій штрафній Гомес і пробив по воротах. Сфера полетіла набагато вище поперечини після рикошету від ноги Матвієнко.

80' Гол! 0:2, Схоже, що Шахтар відправиться у Лігу Європи. Зі штрафного Гомес низом прострілив на ближню штангу, куди увірвався Пашаліч і кінчиками бутси відправив сферу в сітку

78' Відмахнувся Додо в боротьбі з Фройлером. Після наради з асистентом суддя показав порушнику червону картку.

77' Зі штрафного Марлос подав на кут воротарського, але тут пробити Кривцову головою не дозволив Де Рон.

75' Фройлер відверто збивав Тайсона на своїй половині поля. Розцінив це порушення суддя на жовту картку.

73' Довгим пасом Степаненко запускав в штрафну Марлоса, але м'яч полетів надто сильно і опинився в руках голкіпера.

71' Також замість Мюріеля склад Аталанти підсилив Роджер Ібаньєс.

70' Манор Соломон вийшов на поле замість Віктора Коваленка.

68' Отримав по ногах Тайсон на фланзі від Кастанья. Штрафний удар на користь господарів призначив арбітр.

66' Гол! Шахтар пропускає. Після перегляду повтору арбітр змінив своє рішення. Офсайду у Гомеса не було, гол зарахований.

65` Наздогнав м'яч e чужій штрафній Гомес і прострілив уздовж воріт. У воротарському першим на м'ячі виявився Кастань, який обіграв Пятова і відправив сферу у сітку. Гол був скасований через офсайд.

64' Відмінний пас вирізав Тайсон в штрафну на Мораеса, який пробив у дотик, але доля зупинив атаку через офсайд.

63' Влаштував бійку Додо з Госенсом. Суддя заспокоїв нерви гравця Шахтаря жовтою карткою.

60' Перша заміна в матчі: замість Тете гру продовжувати буде Марлос

57' Покотив зі штрафного Тайсон під удар Тете, але той пробив вкрай неточно, відправивши сферу в аут.

56' Додо на швидкості увірвався в штрафну, але перед лінією його скосив в підкаті Мюріель. Це стовідсоткова жовта, але арбітр не став видаляти форварда.

54' Пішов від опіки по флангу Гомес і спробував закрутити в дальній кут, але м'яч звалився з ноги і полетів на трибуни.

52' Зі штрафного пробив Мюріель точно під поперечину. Пятов спокійно перевів сферу на кутовий.

50' Патрік на своїй половині поля заїхав по ногах Гомесу. Заслужена жовта картка гравцеві Шахтаря.

49' Зачепився Кастань за м'яч в чужій штрафній і прострілив уздовж воріт, але тут спокійно виніс сферу Матвієнко.

47' Протягнув м'яч до чужого штрафного Госенс і віддав вперед на Мюріеля, але тому пробити не дозволив Кривцов.

46' Другий тайм розпочався!

Завершуєтсья перший тайм. Не можна сказати, що команда Каштру провалилася, але небезпечні моменти біля українських воріт були.

45' Втік по правій бровці Кастань і подав у штрафну, але м'яч в польоті вийшов за лицьову лінію. Буде удар від воріт.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Могли тікати донеччани в контратаку, але Тайсон віддав занадто сильний пас на хід Мораес, і той не дотягнувся до м'яча.

42' З правого флангу Дьїмсіті навісив на лінію штрафного, але тут виграв верх Кривцов і вибив м'яч в центр поля.

41' Муріель пробив з-за меж штрафного майданчика, але Пятов зловив м'яч у руки.

40' У верховій боротьбі зіткнулися Тайсон і Де Рон. Буде потрібно медична допомога гравцеві Аталанти.

38' Пробивав на дальній штанзі Степаненко головою після подачі від Тете, але м'яч впав на сітку із зовнішнього боку воріт.

37' З правого флангу Тете м'яко закинув у воротарський, де Мораес пробив головою. М'яч полетів під поперечину, але Голліні врятував свою команду.

35' Підштовхнув Дьїімсіті в спину Тайсона у верховій боротьбі на фланзі. Штрафний удар виконають господарі.

34' Заїхав ззаду по ногах Додо на фланзі Гомесу. Можна було показати картку, але суддя обмежився усним попередженням.

32' М'яко закинув Фройлер в штрафну на Гомеса, але того випередив Матвієнко і виніс сферу в центр поля.

30' Зі штрафного Мюріель спробував закрутити в ближню дев'ятку, але м'яч полетів вище поперечини

29' Перед своїм штрафним поклав на газон Мюріеля в підкаті Ісмаїлі. Небезпечний стандарт виконають італійці.

28' З кута поля навісив Тете на дальню штангу, де головою пробив Мораес, але в площину воріт потрапити не зміг.

27' Прорвався на швидкості по флангу Тете і прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

25' Кастань з правого флангу подав у район одинадцятиметрової позначки, де головою пробив Госенс, але м'яч полетів поруч зі штангою.

23' Довгий час медики намагаються поставити на ноги Степаненка, тим часом суддя показав жовту картку Мюріелю.

21' Зіткнулися в центрі поля Степаненко та Мюріель. Медики вже на полі допомагають українцю.

20' Тете фінтом на фланзі втік від захисника і покотив в штрафну на Тайсона, але постріл останнього накрили захисники.

18' Пасом Коваленко підключив до атаки по флангу Додо, який в дотик подав у штрафну, але виніс м'яч головою Паломіно.

17' Відеопотори підтвердили правильність рішення арбітра, мінімальний офсайд все ж був у Тете.

16' Тайсон запустив в штрафну суперника Тете, який скинув на Мораеса, форвард продовжив на Коваленка, який з лінії штрафного майданчика відправив сферу під поперечину, але гол був відмінений через офсайд.

15' Увірвався в штрафну суперника Гомес і покотив поперек під удар Мюріелю, але той стрельнув точно в корпус захиснику.

12' Відмінний розрізний пас віддав Патрік в штрафну на Тете, але в останній момент м'яч у підкаті перехопив Джімсіті.

11' Розрізним пасом Ісмаїлі запустив по флангу Коваленка, але того випередив Фройлер і виніс сферу в аут.

9' Виграв верх у чужій штрафній Кастаньо і головою скинув на Мюріеля, але пострілу форварда не вистачило точності.

8' Віддавав Гомес у розріз на хід Мазіелло, але той порушив правила у верховій боротьбі проти Степаненко.

7' Обрізалася оборона Шахтаря, дозволивши вискочити сам на сам з голкіпером Гомесу, але той не став бити, а віддав поперек на Мюріеля, а у того удар відверто не вийшов.

6' Довгим пасом Гомес шукав в чужій штрафній Мюріеля, але на виході Пятов перехопив м'яч.

5' Перехопив м'яч в центрі поля Тайсон і тут же віддав вперед на Мораеса, але той не зміг обробити сферу як слід і подарував її захиснику.

3' Протягнув м'яч по флангу Гомес і подав у центр штрафного, але тут спокійно вибив сферу в центр поля Матвієнко.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Шахтар у 6 турі Ліги чемпіонів приймає Аталанту. Матч відбудеться, сьогодні, 11 грудня, у Харкові на стадіоні Металіст.

Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку групи C Ліги чемпіонів.

Після 5 турів, Шахтар посідає 2 сходинку, маючи в активі 6 очок. Аталанта замикає турнірну таблицю квартету C з 4 очками. Тож, у разі перемоги, гірники гарантують собі вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.