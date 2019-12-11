 Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:0. ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
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Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:0. ОНЛАЙН
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Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:00 3382 0
Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Аталаната (Бергамо, Італія)
Ліга чемпіонів УЄФА 2019/20. Груповий етап 
Група C, 6-й тур
19:55. 7 грудня 2019 рік
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

29' Перед своїм штрафним поклав на газон Мюріеля в підкаті Ісмаїлі. Небезпечний стандарт виконають італійці.

28' З кута поля навісив Тете на дальню штангу, де головою пробив Мораес, але в площину воріт потрапити не зміг.

27' Прорвався на швидкості по флангу Тете і прострілив уздовж воріт, але м'яч від ноги захисника полетів на кутовий.

25' Кастань з правого флангу подав у район одинадцятиметрової позначки, де головою пробив Госенс, але м'яч полетів поруч зі штангою.

23' Довгий час медики намагаються поставити на ноги Степаненка, тим часом суддя показав жовту картку Мюріелю.

21' Зіткнулися в центрі поля Степаненко та Мюріель. Медики вже на полі допомагають українцю.

20' Тете фінтом на фланзі втік від захисника і покотив в штрафну на Тайсона, але постріл останнього накрили захисники.

18' Пасом Коваленко підключив до атаки по флангу Додо, який в дотик подав у штрафну, але виніс м'яч головою Паломіно.

17' Відеопотори підтвердили правильність рішення арбітра, мінімальний офсайд все ж був у Тете.

16' Тайсон запустив в штрафну суперника Тете, який скинув на Мораеса, форвард продовжив на Коваленка, який з лінії штрафного майданчика відправив сферу під поперечину, але гол був відмінений через офсайд.

15' Увірвався в штрафну суперника Гомес і покотив поперек під удар Мюріелю, але той стрельнув точно в корпус захиснику.

12' Відмінний розрізний пас віддав Патрік в штрафну на Тете, але в останній момент м'яч у підкаті перехопив Джімсіті.

11' Розрізним пасом Ісмаїлі запустив по флангу Коваленка, але того випередив Фройлер і виніс сферу в аут.

9' Виграв верх у чужій штрафній Кастаньо і головою скинув на Мюріеля, але пострілу форварда не вистачило точності.

8' Віддавав Гомес у розріз на хід Мазіелло, але той порушив правила у верховій боротьбі проти Степаненко.

7' Обрізалася оборона Шахтаря, дозволивши вискочити сам на сам з голкіпером Гомесу, але той не став бити, а віддав поперек на Мюріеля, а у того удар відверто не вийшов.

6' Довгим пасом Гомес шукав в чужій штрафній Мюріеля, але на виході Пятов перехопив м'яч.

5' Перехопив м'яч в центрі поля Тайсон і тут же віддав вперед на Мораеса, але той не зміг обробити сферу як слід і подарував її захиснику.

3' Протягнув м'яч по флангу Гомес і подав у центр штрафного, але тут спокійно вибив сферу в центр поля Матвієнко.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

Шахтар у 6 турі Ліги чемпіонів приймає Аталанту. Матч відбудеться, сьогодні, 11 грудня, у Харкові на стадіоні Металіст.

Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку групи C Ліги чемпіонів. 

Після 5 турів, Шахтар посідає 2 сходинку, маючи в активі 6 очок. Аталанта замикає турнірну таблицю квартету C з 4 очками. Тож, у разі перемоги, гірники гарантують собі вихід у плей-оф Ліги чемпіонів.

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