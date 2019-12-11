Динамо Брест хоче розірвати контракт із Хачеріді

Динамо хоче позбутися Євгена Хачеріді

Брестське Динамо найближчим часом розірве контракт із українським захисником Євгеном Хачеріді.

Про це повідомляє Tribuna.com.

32-річний захисник уклав контракт з клубом у жовтні, після чого Хачеріді почав тренуватися з командою. Передбачалося, що контракт почне діяти з 1 січня.

Наразі причини такого рішення Динамо невідомі.

Нагадаємо, екс-футболіст Динамо Євген Хачеріді став гравцем Динамо Брест і вже встиг провести перше тренування у складі білоруського клубу.

Раніше, Віталій Кварцяний заявив, що Хачеріді міг би грати в будь-якому ТОП-клубі світу.