Український захисник Євген Хачеріді не зміг до кінця реалізувати свій потенціал.

Про це розповів екс-тренер Волині Віталій Кварцяний.

"Він вже в Динамо почав сам наймати фахівців і займатися індивідуально. Раніше його в зал не загонеш, а тут почав розуміти, що це треба. А то ж шкіра та кістки. А м'язи? А він атлет і міг грати в будь-якій команді світу - Барселоні, Манчестері, Арсеналі, Ювентусі. Якби повністю реалізував свій потенціал - інтелект, поведінку.

Я з ним працював нормально, шкода, що він не розвивався. Купив би собі два літаки і мені якийсь вертоліт. Не захотів він собі допомогти і мені подарувати. Хоч макет", - відзначив Кварцяний.