Євген Хачеріді знайшов новий клуб

Український захисник Євген Хачеріді став гравцем брестського Динамо.

Про це повідомляє прес-служба білоруського клубу.

Гравець підписав однорічний контракт, який вступить в силу із 1 січня 2020 року та буде діяти до 1 січня 2021 року.

Відзначимо, що Хачеріді виступав за Динамо із 2007 по 2018 рік. Останнім клубом захисника став грецький ПАОК, за який захисник в минулому сезоні зіграв лише 8 матчів, в яких отримав 1 червону картку.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді міг перейти у Стяуа та Динамо.

Нагадаємо, український захисник потрапив у рейтинг найдорожчих вільних агентів.